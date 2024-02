Campanha especial de vacinação contra a dengue acontece neste sábado no shopping Três Lagoas

Neste sábado(17) acontecerá uma campanha especial de vacinação contra a dengue no Shopping Três Lagoas. A ação tem como foco nesse momento crianças entre 10 e 11 anos e vai das 16 às 20h.

Todos os pais e responsáveis podem levar seus filhos para se vacinarem e devem levar a carteira de vacinação da criança. A campanha contará com a presença dos personagens Zé Gotinha, Roblox e Sonic para tornar o momento mais lúdico e contribuir para o incentivo a vacinação.

A vacinação em Três Lagoas

A vacinação contra a dengue nas unidades de saúde do município e começaram na quinta-feira(15). No total, foram disponibilizadas 3.896 doses da vacina, fornecidas pelo Ministério da Saúde e Secretaria de Estado de Saúde de MS.

A vacina, alinhada ao Calendário Nacional de Imunização, protege contra os quatro sorotipos do vírus da dengue: tipo 1, 2, 3 e 4. O imunizante está contraindicado para indivíduos com imunossupressão, sendo essencial consultar um profissional de saúde em caso de dúvidas ou condições específicas.

Leia Mais

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.