Polícia Civil prende dupla responsável por furtar veículos em estacionamentos

A Polícia Civil prendeu na quinta-feira (15), dois criminosos foragidos da justiça, responsáveis por diversos furtos no interior de veículos em estacionamentos de estabelecimentos comerciais de Campo Grande. Um dos presos possui participação em 59 ocorrências policiais e o outro em 27.

Por meio da DELEAGRO (Delegacia Especializada de Combate a Crimes Rurais e Abigeato), as autoridades detectaram que três indivíduos, em associação criminosa, estariam realizando furtos de objetos no interior de veículos estacionados em estabelecimentos comerciais, especialmente supermercados de Campo Grande, fazendo uso de bloqueador de sinal de controle chave/alarme dos veículos para impedir o travamento das portas.

Já com a identificação do veículo usado pelos criminosos, os agentes passaram a monitorar alguns pontos da cidade e, por volta das 21h30, localizou dois dos autores no veículo usado nos furtos.

Após perseguição e tentativa de fuga, foram presos dois indivíduos de 29 e 33 anos, ambos foragidos do sistema prisional. Além do veículo instrumento do delito, foram apreendidos alguns objetos produtos dos crimes, além de uma máquina de cartão com conta em nome do terceiro indivíduo, usada para furtar valores de contas das vítimas utilizando de cartões subtraídos durante as ações delituosas.

Ambos foram autuados em flagrante por Associação Criminosa, Desobediência e Resistência, além do cumprimento dos mandados de prisão em aberto, os presos foram encaminhados à carceragem da Polícia Civil.