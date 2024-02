Três-lagoenses tem até hoje para participar de consulta pública do transporte coletivo da cidade

Hoje(16) é o último dia para os munícipes de três lagoas preencherem o formulário online da Consulta Pública referente à concessão dos serviços do Sistema de Transporte Público Coletivo de Passageiros (STPCP). O objetivo é ouvir as demandas e contribuições da população para elaborar o edital destinado a nova concessão.

Para participar, basta acessar este link e deixar sua sugestão. As contribuições serão utilizadas pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito (SEINTRA) para aprimorar os padrões de qualidade e eficiência dos serviços oferecidos aos usuários do STPCP municipal.

O atual sistema de transporte público coletivo é de responsabilidade da Prefeitura de Três Lagoas, e a intenção do município e passar a responsabilidade desse serviço a terceiros mediante concessão. A administração do município busca fazer a transição de um sistema operado para um sistema definitivo por meio de autorização.

Leia Mais

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.