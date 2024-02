PT decide dia 22 se mantém a candidatura de Camila Jara

O futuro da chapa do PT (Partido dos Trabalhadores) para concorrer a prefeitura de Campo Grande será discutido na próxima quinta-feira (22) em uma sessão plenária que reunirá a RS (Resistência Socialista) e a CNB (Construindo um Novo Brasil) com os deputados Zeca do PT e Vander, entre outros convidados.na ocasião o partido definirá se mantém a candidatura a deputada federal ou se faz opção pelo apoio a uma possível candidatura de Rose Modesto (União Brasil) indicando o nome do vice.

A convocação para o evento foi divulgada pelo coordenador da bancada federal por Mato Grosso do Sul, deputado Vander Loubet. Os filiados pediram a plenária para discutir as eleições municipais deste ano. O encontro acontecerá às 18h da quinta-feira (22), no Sintcop (Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Construção Pesada do MS).

Existe uma corrente dentro do partido que estuda um possível apoio à ex-deputada federal Rose Modesto (União Brasil), assim o Partido dos Trabalhadores indicaria um nome para compor a chapa como vice. O deputado estadual Zeca do PT afirmou aos seus pares que é necessário o diálogo para chegar no melhor entendimento para o Partido dos Trabalhadores nas eleições para a Prefeitura de Campo Grande.