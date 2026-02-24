Grávida esfaqueia marido no pescoço durante confusão e polícia encontra pasta base no Jardim Anache

Uma mulher de 29 anos esfaqueou o marido, de 32, no pescoço durante uma confusão envolvendo uso de drogas, no início da tarde dessa segunda-feira (23), no Jardim Anache, em Campo Grande. Na residência do casal, a polícia encontrou cerca de meio quilo de pasta base de cocaína, e o homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas.

Segundo o boletim de ocorrência, uma equipe da 11ª Companhia Independente de Polícia Militar (11ª CIPM) foi acionada após vizinhos ouvirem gritos de socorro vindos do imóvel. A informação inicial era de que um homem estaria ameaçando a esposa com uma faca e impedindo que ela deixasse a casa.

No local, os policiais constataram que o homem apresentava um ferimento no pescoço causado por um golpe de faca. Ele relatou que estava consumindo drogas dentro da residência quando começou a discussão com a companheira, que terminou com a agressão.

A mulher, que afirmou estar grávida de oito meses, contou versão diferente. Segundo ela, apenas o marido fazia uso de drogas, enquanto ela estava deitada no quarto. A discussão teria evoluído para agressões, momento em que ela desferiu o golpe de faca no companheiro.

Questionado sobre entorpecentes, o homem, que trabalha como servente de pedreiro, admitiu aos policiais que havia aproximadamente meio quilo de pasta base de cocaína escondido no quarto. Ele afirmou que buscou a droga em um carro de aplicativo no Jardim Colúmbia e disse ainda que o suposto dono do entorpecente estaria preso.

Durante a abordagem, o suspeito revelou que teria recebido dinheiro para transportar a droga até o município de Coxim, mas se recusou a fornecer mais detalhes. Em vistoria no imóvel, os militares localizaram 510 gramas de substância análoga à cocaína dentro de uma mochila infantil, escondida debaixo da cama do casal.

Por conta do ferimento, o servente de pedreiro foi encaminhado à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Nova Bahia, onde recebeu três pontos no pescoço. Após o atendimento médico, ele e a companheira foram levados para a Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher) e, posteriormente, encaminhados à Depac-Cepol.

A droga apreendida foi encaminhada à Denar (Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico). O homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas, e o caso segue sob investigação.

