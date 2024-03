Unidade de Saúde da Família em Três Lagoas fará plantão neste sábado com ações voltadas para a mulher

Amanhã(09) a unidade do Interlagos em Três Lagoas fará plantão de atendimento das 07h às 11h. Serão oferecidos serviços, como: coleta de preventivo, palestras, avaliação das mamas, testes rápidos, atualização vacinal e consultas médicas.

O atendimento do sábado marca o início dos plantões da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), nas Unidades de Saúde da Família (USFs) em alusão ao Março Lilás. Serão feitos atendimentos para toda a população com ações voltadas especialmente para as mulheres.

A primeira USF que iniciará a agenda de plantões será a Unidade do Interlagos, localizada na R. Eurídice Chagas Cruz, nº 521, com atendimento das 07h às 11h. Serão oferecidos os seguintes atendimentos: coleta de preventivo, palestras, avaliação das mamas, testes rápidos, atualização vacinal e consultas médicas.

Vacinação contra a dengue

A vacina contra a dengue estará disponível para jovens com idade de 10 a 14 anos, público apto a receber a vacina até o momento. É necessário estar acompanhado dos pais ou responsáveis e levar a carteira de vacinação.

AGENDA

09 de março (sábado)

07h às 11h – USF Interlagos

16 de março (sábado)

08h às 12h – USF Vila Haro

07h às 12h – USF Novo Oeste

07h30 às 11h30 – USF Atenas

07h às 11h – USF Santa Luzia

21 de março (quinta-feira)

13h às 19h – USF Arapuá

22 de março (sexta-feira)

07h às 11h – USF Jupiá

23 de março (sábado)

07h às 11h – USF Miguel Nunes

07h30 às 11h30 – USF Maristela

07h30 às 11h30 – USF CHÁCARA ELDORADO

08h às 12h30 – USF Nova Três Lagoas

07h30 às 12h – USF Vila Piloto

08h às 15h – USF São Carlos

08h às 12h – USF Vila Alegre

07h às 11h30 – USF Santa Rita

07h às 11h – USF Paranapungá

08h às 11h – USF Santo André

