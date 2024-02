Aplicação de microchips em cães e gatos pelo CCZ acontece em Três Lagoas a partir de hoje

Hoje(26) começa em Três Lagoas a alic ação de microchips em cães e gatos na cidade de Três Lagoas gratuitamente. A ação é realizada pelo Centro de Controle de Zoonoses do município (CCZ).

O Microchip de identificação permite garantir a segurança e o bem-estar dos animais, além de auxiliar na localização em casos de perda ou furto. Cães e gatos, independente do sexo, sejam eles castrados ou não, a partir dos 4 meses de idade, estão aptos a receber o microchip de identificação.

O microchip tem o tamanho de um grão de arroz. A capsula contendo o item é implantado sob a pele do animal através de um implantador, que se trata de uma agulha especial um pouco mais grossa e que permite a inserção do chip sob a pele. Ali estarão registrados todos os dados do animal, como: endereço, telefone, características, doenças existentes e medicações.

Para fazer o serviço, basta se dirigir ao Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) das 7h30 às 11h e das 13h às 16h30, de segunda a sexta-feira.

