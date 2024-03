Mulher fica levemente ferida após colisão entre carro e carreta com tijolos na BR-376

Uma colisão entre uma carreta carregada de tijolos e um carro de passeio deixou uma mulher levemente ferida no início da manhã desta sexta-feira (8), na BR-376, trecho que liga Ivinhema a Nova Andradina, em frente à Fazenda Mimosa.

Conforme Ivinoticias, no carro de passeio estavam duas mulheres. A condutora, consciente e orientada, apresentava um corte contuso na testa e dor no braço esquerdo. Ela recebeu atendimento no local pelos bombeiros. A passageira não apresentava lesões aparentes.

O Corpo de Bombeiros Militar afirmou que a carga caiu da carreta caiu sobre a pista, bloqueando-a completamente. Já a Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada e investiga as causas do acidente.