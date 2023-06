UCDB recebe nota máxima de Comissão do MEC no processo de recredenciamento institucional

A Universidade Católica Dom Bosco completa 30 anos como universidade e acaba de receber conceito máximo (nota 5) da Comissão Avaliadora no processo de recredenciamento institucional. A informação foi divulgada hoje (5) e é comemorada pela comunidade educativa, que trabalha para oferecer uma formação de qualidade e comprometida com a sociedade, garantindo excelência no ensino, na pesquisa, na extensão e na pastoral.

“Vivemos em 2023 um momento muito especial. Vamos completar, em outubro, 30 anos como universidade e atingimos o nosso auge como instituição com esse reconhecimento. Isso prova que nunca paramos de nos aperfeiçoar, de querer melhorar cada dia mais e proporcionar qualidade na formação dos nossos alunos. Nesse momento, eu só quero agradecer. Agradecer aos alunos, aos professores, aos colaboradores técnico-administrativos, aos gestores e aos egressos por fazerem parte dessa linda história. A nota 5 é fruto do esforço de todos que já passaram pela UCDB e nos impulsiona a buscar ainda mais inovação, tecnologia e compromisso social. Ela é apenas o começo de uma nova etapa ainda mais pujante”, afirmou o Reitor da UCDB, Pe. José Marinoni.

A última visita in loco para recredenciamento institucional havia sido em 2009. Desde então, a UCDB cresceu em número de cursos de graduação e pós-graduação — hoje são cinco programas de Mestrado e cinco de Doutorado — e em infraestrutura, com novo bloco, laboratórios, cursos, ambientes adaptados e de convivência, como o Pátio UCDB.

“Essa nota 5 coroa um desenvolvimento de muitos anos, com a dedicação de muitas pessoas. Nós, que vivenciamos a UCDB, entendemos sua excelência, que é reconhecida pela sociedade e por diversos indicadores que refletem sua relevância como Universidade. Estamos felizes com o êxito alcançado na visita in loco realizada pela comissão avaliadora do MEC por conseguirem constatar todo desenvolvimento institucional e traduzir em um relatório boa parte do que é a UCDB”, destacou a Pró-Reitora da Graduação e Extensão, Dra. Rúbia Renata Marques.

O procurador institucional professor Dr. Jeferson Pistori ressaltou que a comissão faz uma análise criteriosa de cinco dimensões: Planejamento e Avaliação Institucional; Desenvolvimento Institucional; Políticas Acadêmicas; Políticas de Gestão e Infraestrutura. “Nós fomos muito bem avaliados em todas. No relatório, a Comissão do MEC evidenciou nossos diferenciais de qualificação do corpo docente, com mais de 92% de mestres e doutores, a inovação, a internacionalização, a política de extensão e de pesquisa agregada ao ensino, além da infraestrutura, com destaque para as políticas institucionais e práticas pedagógicas inovadoras”.

Pioneirismo

A UCDB tem a marca do pioneirismo. Em 1961, os salesianos de Dom Bosco criaram o primeiro curso de ensino superior do então estado uno de Mato Grosso, com a Faculdade Dom Aquino de Filosofia, Ciências e Letras (Fadafi). Nos anos seguintes foram outras três faculdades até culminar, em1976, com a criação da Faculdades Unidas Católicas de Mato Grosso (Fucmt). O trabalho contínuo levou ao credenciamento como universidade, em 1993.

Atualmente, a UCDB oferece um curso de tempo integral, Medicina Veterinária, 20 cursos matutinos (Agronomia, Arquitetura e Urbanismo, Biomedicina, Ciências Biológicas, Direito, Educação Física, Engenharia Civil, Engenharia de Computação, Engenharia de Controle e Automação, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Farmácia, Filosofia, Fisioterapia, Jornalismo, Nutrição, Psicologia, Publicidade e Propaganda, Teologia e Zootecnia) e 22 cursos noturnos (Ciências Biológicas, História, Pedagogia, Psicologia, Engenharia Civil, Engenharia de Computação, Engenharia de Controle e Automação, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Design, Letras, Educação Física, Biomedicina, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Administração, Arquitetura e Urbanismo, Ciências Contábeis, Direito, Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas e Gastronomia). E para o segundo semestre de 2023 apresenta como novidade na área de tecnologia a oferta do curso de Ciência da Computação.

São três cursos híbridos: Educação Física, Engenharia Civil e Estética e Cosmética e 25 graduações a distância (Administração, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Big Data e Inteligência Analítica, Ciências Contábeis, Comércio Exterior, Tecnologia Gestão do Agronegócio, Filosofia, Gestão Ambiental, Gestão Comercial, Gestão de Recursos Humanos, Gestão de Serviços Jurídicos e Notariais, Gestão Estratégica Empresarial, Gestão Financeira, Gestão Pública, História, Letras, Logística, Marketing, Matemática, Negócios Imobiliários, Pedagogia, Processos Gerenciais, Secretariado, Serviço Social e Teologia).

A UCDB possui cinco programas de Mestrado e de Doutorado nas áreas de Biotecnologia, Ciências Ambientais e Sustentabilidade Agropecuária, Desenvolvimento Local e Educação — todos com nota 5 pela Capes — e Psicologia, com nota 4. A inovação e o empreendedorismo são marcas institucionais, com oito startups incubadas com a participação de docentes, 11 startups de egressos e alunos da Católica, além de destaques nos programas nacionais de incubação.

"São tantos indicadores que nos mostram que a UCDB está, de fato, entre as melhores do Brasil. É um orgulho imenso ter esse reconhecimento. Parabéns a toda comunidade educativa pelo comprometimento e excelência em tudo o que faz", completou o Reitor Pe. José Marinoni.

