Vitrines decoradas são ‘carta na manga’ para atrair clientes, no Dia dos Namorados

Comerciantes de Campo Grande têm apostado nas vitrines decoradas para vender mais no Dia dos Namorados, comemorado em 12 de junho. A aposta também é uma forma de chamar a atenção da clientela. Pesquisa da Fecomércio mostra que 17,17% avaliam a vitrine, na hora de comprar.

“A fachada da loja é o cartão de visita”, destaca a visual merchandising Alexia de Araujo, da Loja Montreal. “Um dos pontos principais da loja é a decoração, pois o movimento gera movimento e isso a gente já aprendeu na prática. O cliente é muito influenciado quanto ao olhar, se ele passar e olhar, aquilo atrair os olhares dele, ele vai entrar, com toda certeza. Agora, para a campanha do Dia dos Namorados, nós optamos por colocar looks ‘de casalzinho’ na vitrine, com decorações de corações”, acrescenta a profissional.

O gerente da loja Anitta Shoes, na rua 14 de Julho, Adelino da Silva Polinário, relatou que a organização pensou em alinhar a decoração e informar os valores mais em conta, nas vitrines. “Para essa data além da decoração mais romântica, o nosso marketing trabalhou com algumas placas de sugestões de presentes e preços com valores mais baixos, para atrair os clientes”.

A gerente da loja Hering, também na 14 de Julho, Marli Pires disse que as mulheres já chegam na loja decididas em relação às peças que vão presentear. “Cada campanha tem uma decoração, e o Dia dos Namorados não é diferente, já que é uma data que, em relação às vendas está ali, entre o Dia das Mães, Dia dos Pais e as festas final de ano. As mulheres que vêm comprar em nossa loja sempre acabam levando uma camisa polo ou uma bermuda já os homens são mais indecisos, entre vestidos, blusas, ou uma calça”, exemplifica.

Expectativa maior

Neste ano, a expectativa de vendas para o Dia dos Namorados é melhor, em relação ao ano de 2022. De acordo com a pesquisa da Fecomércio, a data deve movimentar R$ 371,21 milhões, montante 56% maior que no ano anterior.

Dos entrevistados, 29,31% pretendem comprar roupa; 25,54% perfumes; 14,99% calçados; 14,74% flores; 8,12% joias e 7,45% querem dar bolsas e acessórios.

O presidente da CDL (Câmara de Dirigentes Lojistas), Adelaido Vila, explicou que o fato de o Dia dos Namorados estar entre dois feriados comemorados na Capital, Corpus Christi, dia 8 de junho; e Santo Antônio, dia 13 de junho, é um ponto positivo para a economia da cidade. “O Dia dos Namorados tem se tornado um dia que fortalece e movimenta muito a economia local, não só nos presentes, mas também nos bares, restaurantes e hotéis. Outra questão positiva para Campo Grande, neste ano,é a questão dos feriados, até porque nós temos nos tornado um centro de turismo, depois da inauguração do Bioparque Pantanal, teve um aumento de turistas na nossa Capital”.

“A expectativa, nesse ano, é bem maior. Para nós, é esperado um movimento até melhor que no Dia das Mães. A gente já observa isso, por conta do começo do mês, que já está bem movimentado. Comparado ao mês de maio, por exemplo, que começou bem parado nas vendas, e a meta também era bem alta”, explicou a colaboradora da loja Montreal.

