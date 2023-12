Adversário do Operário, a Inter de Limeira vem com desfalques para o jogo de hoje

A goleada sofrida para o XV de Piracicaba, por 6 a 3, no Major Levy Sobrinho, em Limeira (SP), no último sábado (3), não abalou as projeções da Internacional de Limeira, adversário do Operário, na noite de hoje (7), pelo Campeonato Brasileiro Série D. Apesar da forte cobrança da torcida por bons resultados, a equipe paulista está na 4ª colocação, com 6 pontos e precisa vencer o Galo de Campo Grande para se aproximar dois lideres do grupo A7.

Embora o resultado não foi o esperado jogando em casa, o treinador da Inter de Limeira, Júnior Morais, conversou com a equipe ainda no vestiário após a acachapante derrota contra o XV de Piracicaba, pedindo foco e apoio na sequência da competição. “A derrota no dérbi contra o XV de Piracicaba ainda reflete nos corredores do clube, mas precisamos levantar a cabeça e vencer de qualquer maneira esse jogo, até porque o próximo confronto da Inter de Limeira será em casa e sabemos, caso voltaremos com uma derrota de Mato Grosso do Sul, não será fácil olhar nos olhos da nossa torcida e pedir desculpas pelo que aconteceu no dérbi”, relatou ao Portal O Estado Online, Juninho Bosco, analista de comunicação da Internacional de Limeira (SP).

A equipe paulista já se encontra na Capital sul-mato-grossense, focado no jogo de hoje a noite. O último treino do Leão foi na segunda-feira e o técnico Júnior Rocha preparou o clube para adversidades que poderá encontrar em Campo Grande. “Eu que estou pelos corredores do clube e tenho contato direto com a comissão técnica, não tenho informações do que Rocha esteja pensando, até porque será a nossa primeira vez em Mato Grosso do Sul e tenho certeza que o Júnior se preparou para adversidades que poderá encontrar na hora do jogo”, relatou o analista para reportagem.

Apesar da pressão pela vitória, a Inter de Limeira vem com desfalques para enfrentar o Operário. O lateral esquerdo, César Morais recebeu o terceiro cartão amarelo e está fora do jogo decisivo contra o Galo de Campo Grande. O reserva imediato para essa posição é Gustavinho. Outro que poderá ser surpresa é o atacante João Felipe, que sofreu uma lesão no tornozelo, mas viajou com a delegação para Mato Grosso do Sul.

A partida entre Operário/MS contra a Internacional de Limeira será hoje (7), às 20h, no estádio Jacques da Luz, em Campo Grande. Os ingressos para o jogão de mais tarde podem ser encontrados em diversos pontos de venda.

