Prepare os casacos: Frio de 5ºC deve atingir o Estado semana que vem

Após dias de estiagem em Mato Grosso do Sul, a chuva deve voltar, mas não sozinha: a previsão do tempo indica que a partir da próxima semana uma frente fria atingirá o Estado, com mudanças buscas nas temperaturas, com possibilidade de mínima de 5 °C em algumas regiões.

Essa seria a primeira onda de frio mais rigorosa do ano. Em Campo Grande a mínima é de 7 °C. Na noite de segunda-feira (12) a chuva pode atingir algumas regiões, principalmente as sul e pantanal, e conforme o Clima Tempo há 90% de chance de precipitação na Capital, o que indica que não será um frio com baixos índices de umidade relativa do ar.

Além disso, há pelo menos 60% de chances de geada para os municípios da região da fronteira como Ponta Porã e em outras cidades como Dourados, Sidrolândia, Amambai, Maracaju e Bonito, onde os termômetros devem marcar 6 °C.

Antes da frente fria, o Estado segue com tempo estável, com temperaturas acima de 30°C. Cabe destacar que o inverno chega oficialmente no dia 21 de junho.