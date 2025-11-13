Temporal provoca alagamentos, quedas de árvores e arrasta veículos em Campo Grande

A forte chuva que atingiu Campo Grande entre a noite de quarta-feira (12) e a madrugada desta quinta-feira (13) provocou alagamentos, queda de árvores e danos em diversos pontos da cidade. Em algumas regiões, a força da água arrastou carros e até uma caçamba de entulho, evidenciando a intensidade do temporal que surpreendeu os moradores da Capital sul-mato-grossense.

De acordo com o Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais), nas últimas 12 horas, o volume de chuva chegou a 89,2 milímetros na Vila Santa Luzia, o maior acumulado registrado. No bairro Universitário foram 76 milímetros, enquanto no Jardim Panamá o índice atingiu 62,4 milímetros. As rajadas de vento chegaram a 45 km/h, conforme o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

Entre os pontos mais afetados estão as regiões do Itanhangá Park e as rotatórias das avenidas Ernesto Geisel e Euler de Azevedo, onde um motociclista precisou ser resgatado após ficar preso na enxurrada. Carros foram arrastados na Rua Chaadi Scaff, no Centro, e a força da água arrancou parte da grade da Praça Itanhangá. Na Avenida Ricardo Brandão, uma caçamba de entulho foi levada pela correnteza, enquanto na Rua Joaquim Murtinho, em frente ao Terminal Hércules Maymone, o asfalto cedeu.

As quedas de árvores também foram registradas em várias regiões. Na Rua Raul Pires Barbosa, no bairro Chácara Cachoeira, uma árvore de grande porte desabou e bloqueou completamente a via, danificando muros e portões de imóveis. Moradores relataram que haviam alertado a prefeitura sobre o risco há dois anos. Houve registros semelhantes na rotatória da Rachid Neder com a Ernesto Geisel, na Avenida Antônio Mendes Canale, no bairro Universitário, e na Rua Abrão Júlio Rahe, na Vila Célia.

Conforme o coordenador da Defesa Civil de Campo Grande, Enéas Netto, as equipes seguem em campo realizando o levantamento de danos e atendendo ocorrências. O órgão reforça o alerta para que a população evite locais abertos, árvores e estruturas metálicas durante tempestades.

O Inmet mantém o alerta de tempestade para Campo Grande e grande parte de Mato Grosso do Sul até sexta-feira (14), com previsão de chuva forte, ventos intensos e possibilidade de queda de granizo. A previsão do Climatempo indica que os acumulados podem ultrapassar 40 milímetros em 24 horas, e o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) alerta para risco de novos alagamentos e transtornos até o fim de semana.

Apesar do tempo fechado, as temperaturas seguem elevadas. Em Campo Grande, a máxima prevista é de 33°C. Em Corumbá, Aquidauana, Dourados e Camapuã, os termômetros também devem chegar aos 33°C, enquanto Coxim, Paranaíba e Três Lagoas podem registrar até 35°C.

