Tempo fechado com nuvens e tempestades são previstos nesta quinta em MS

Chuvas podem vir acompanhadas de raios, rajadas de vento e eventual queda de granizo

Nesta quinta-feira (13), a previsão indica tempo mais fechado e maior presença de nuvens emgrande parte do estado.As condições atmosféricas tornam-se favoráveis à ocorrência de chuvas intensas e tempestades, que podem vir acompanhadas de raios, rajadas de vento e eventual queda de granizo.

Os modelos meteorológicos apontam acumulados significativos de precipitação, com volumes acima de 30–40 mm/24h, podendo ser localmente superiores. Esse cenário está associado ao transporte de calor e umidade, à formação e atuação de áreas de baixa pressão atmosférica, além da passagem de cavados. A presença de uma frente fria oceânica também contribui para a intensificação das instabilidades sobre Mato Grosso doSul. A instabilidade atmosférica deve persistir até sábado (15/11), mantendo o risco detemporais em diferentes regiões do estado.

Em relação às temperaturas, estão previstas mínimas entre 20-22°C e máximas entre 23- 33°C nas regiões sul, cone-sul e Grande Dourados. Nas regiões pantaneira e sudoeste, as mínimas variam entre 23-27°C, com máximas entre 27-33°C. Nas regiões do bolsão, leste e norte, os termômetros registram mínimas entre 21-24°C e máximas entre 27-35°C. Em Campo Grande, são esperadas mínimas entre 21-24°C e máximas entre 28-33°C. Os ventos atuam predominantemente entre o quadrante leste e norte com valores entre 40-60 km/h e, pontualmente, podem ocorrer rajadas de vento acima de 60 km/h.

Com informações do Cemtec.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.