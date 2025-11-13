Com mais vagas, ‘Matrícula REME 2026’ começa nesta quinta-feira (13)

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da SEMED (Secretaria Municipal de Educação), lança nesta quinta-feira (13), o processo de matrícula e rematrícula da REME (Rede Municipal de Ensino) para o ano letivo de 2026 e amplia em mais 5 mil vagas para a Educação Infantil. O evento oficial será realizado às 9h na EMEI José Carlos de Lima, localizada na Rua Antônio Pires de Oliveira, 144, no bairro Moreninha IV.

A solenidade contará com a presença do secretário municipal de Educação, Lucas Henrique Bitencourt. O lançamento marca o início do calendário de matrículas e traz informações essenciais para pais, responsáveis e toda a comunidade escolar.

Durante o evento, será anunciada a oferta de mais de 5 mil novas vagas para as EMEIs (Escolas Municipais de Educação Infantil), um dos principais investimentos da atual gestão. A ampliação visa atender à crescente demanda da população e garantir acesso à educação de qualidade desde os primeiros anos de vida.

Atualmente, a REME atende aproximadamente 111 mil alunos, distribuídos em escolas de EJA (Educação Infantil, Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos).

O início das matrículas acontece em um momento de forte investimento na educação pública municipal, com entregas de novas unidades escolares, reformas estruturais e modernização do sistema de gestão educacional.

Serviço

Lançamento Matrícula Reme 2026;

Horário: às 9h;

Local: EMEI José Carlos de Lima, Rua Antônio Pires de Oliveira, 144, no bairro Moreninha IV.