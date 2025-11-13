Homem é agredido após questionar suposto amante da esposa, no bairro Jardim Bonança

Nesta ultima quarta-feira (12), um homem, de 43 anos, que não teve suas informações divulgadas, foi agredido com uma pistola após confrontar suposto amante da esposa. O caso aconteceu no bairro Jardim Bonança, em Campo Grande.

Segundo informações do Boletim de ocorrência, o suposto amante seria o Personal trainer da mulher. A vítima informou aos policiais que estava desconfiado da esposa e resolveu verificar a situação, momento em que flagrou os dois.

O marido aguardou a saída da esposa e foi em direção do autor para tirar satisfação. Após questionar e informar que a mulher era casada, o Personal negou o envolvimento extraconjugal. O homem então informou que viu os dois juntos. Diante disso, o autor sacou uma pistola e partiu para a agressão.

Ainda segundo o marido, ele foi agredido com dois golpes no rosto enquanto era ameaçado. “Some daqui, se você voltar aqui, eu vou te matar, vou meter bala na sua cara”, teria dito o autor.

A Polícia Militar foi acionada ao local. No entanto, o auto não foi conduzido para a delegacia.

O caso foi registrado como ameaça, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e lesão corporal dolosa.

