Temporal derruba árvore e deixa casal preso dentro de casa em Campo Grande

O temporal acompanhado por fortes ventos provocou estragos no bairro Vila Jacy, na região sul de Campo Grande, na tarde de domingo (19). Um casal está preso dentro de casa desde então, após a queda de uma árvore que ficava na calçada da Avenida Ernesto Geisel, em frente à residência.

A árvore atingiu o muro e o portão, impedindo a entrada e saída do imóvel. O aposentado Ivando Pereira de Souza, de 62 anos, conversou com a reportagem de O Estado Online, pela fresta do portão, relatou que o incidente ocorreu por volta das 16h, no momento em que o temporal atingia a Vila Jacy.

Segundo ele, além dos danos na fachada, a casa, localizada em frente a um shopping, e veículos da família também foram atingidos.

“Estamos sem nada. Não podemos entrar e sair de casa. Minha esposa está em recuperação, fez uma cirurgia na bexiga há um mês, e estamos nessa situação delicada. Ligamos para o Corpo de Bombeiros, eles vieram duas vezes, mas não podem fazer nada por causa dos fios. Também liguei para a Energisa, mas nem fui atendido”, relata.

Ivando mora no local desde 2010 e afirma nunca ter vivenciado situação semelhante. Ele demonstra preocupação com a instabilidade da árvore, já que os ventos registrados na manhã desta segunda-feira (20), embora mais fracos que os do dia anterior, continuam balançando a estrutura, o que pode agravar os danos.

O aposentado também critica a demora no atendimento por parte dos órgãos responsáveis.

“Eu já pedi várias vezes a remoção dessa árvore e a resposta foi de que, se eu a cortasse por conta própria, seria multado. Agora aconteceu isso. Infelizmente, a gente, enquanto cidadão, vive corretamente, paga seus impostos e, quando precisa ser atendido, acontece isso”, desabafa.

A reportagem entrou em contato com as assessorias de comunicação da Defesa Civil, Energisa e Corpo de Bombeiros, mas, até a publicação desta matéria, não obteve retorno. O espaço segue aberto para atualização de informações e posicionamento das instituições.

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