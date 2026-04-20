Censo da suinocultura ganha força em reunião da Frente Parlamentar na Expogrande 2026

A proposta de realização de um censo da suinocultura Sul-mato-grossense ganhou força em reunião da Frente Parlamentar da Suinocultura realizada na Expogrande 2026, no espaço da Assembleia Legislativa no Parque de Exposições Laucídio Coelho, em Campo Grande. O encontro foi coordenado pelo vice-presidente da ALEMS (Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul), deputado Renato Câmara, e reuniu produtores, lideranças e representantes da Asumas (Associação Sul-Mato-Grossense de Suinocultores), presidida por Renato Spera, além da diretora-presidente da Funtrab (Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul), Marina Dobashi.

O levantamento é apontado pelo setor como ferramenta estratégica para mapear a cadeia produtiva, identificar gargalos e orientar políticas públicas voltadas ao crescimento da atividade. A ideia é reunir informações sobre produção, distribuição regional, demanda por energia, logística, qualificação profissional e estrutura sanitária.

Renato Câmara afirmou que o objetivo é transformar as demandas do campo em ações concretas. “A suinocultura tem papel importante na geração de empregos, no fortalecimento da agroindústria e no desenvolvimento regional. Para que continue avançando, precisamos trabalhar com dados reais. O censo permitirá identificar prioridades, organizar investimentos e dar respostas mais rápidas às necessidades dos produtores”, declarou.

Além do censo, a reunião debateu a manutenção do programa Leitão Vida, considerado estratégico para a melhoria sanitária das granjas e para o fortalecimento das barreiras de biosseguridade no Estado. Também foram apresentados números de ações ligadas ao setor, com 312 granjas no Estado, 251 adesões e 50 itens mapeados para melhorias nas propriedades.

Outro tema tratado foi a implantação de projeto-piloto de rastreabilidade da produção suína, associado ao levantamento do consumo de energia, com foco em certificação e sustentabilidade. Os participantes também defenderam revisão técnica de normas para permitir inovação sem comprometer os protocolos sanitários.

O presidente da Asumas, Renato Spera, destacou que Mato Grosso do Sul reúne condições favoráveis para ampliar a competitividade da atividade. Segundo ele, o Estado conta com reconhecimento sanitário, crescimento da produção de grãos, atuação consolidada da defesa agropecuária e novas oportunidades logísticas com a rota bioceânica.

Durante a reunião, produtores também relataram desafios ligados à falta de mão de obra qualificada, oscilações no fornecimento de energia elétrica e necessidade de melhoria dos acessos rodoviários em regiões produtoras. A participação da Funtrab reforçou o debate sobre empregabilidade e capacitação para atender à demanda crescente da cadeia produtiva.

Ao final do encontro, Renato Câmara afirmou que a Frente Parlamentar irá consolidar as propostas apresentadas e buscar encaminhamentos junto aos órgãos competentes para fortalecer a cadeia produtiva da suinocultura em Mato Grosso do Sul.