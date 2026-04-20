Bosque dos Ipês terá ação gratuita de orientação para Declaração do Imposto de Renda no sábado (25)

Atendimento será realizado no dia 25 de abril, com suporte voltado à população de baixa renda e microempreendedores individuais

O Shopping Bosque dos Ipês receberá uma ação especial de orientação e apoio ao contribuinte para a Declaração do Imposto de Renda 2026 (ano-base 2025), no dia 25 de abril, próximo sábado, das 10h às 14h. O foco será exclusivo em oferecer suporte gratuito ao público de baixa renda e MEI (Microempreendedores Individuais), seguindo as diretrizes do NAF (Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal).

Durante a ação, os participantes poderão esclarecer dúvidas sobre as normas da declaração, além de receber orientação individualizada para o preenchimento correto das informações. A iniciativa também prevê a realização da declaração no modelo simplificado para contribuintes com rendimento de até R$ 50 mil ou que tenham realizado venda de imóveis.

O atendimento inclui ainda serviços de regularização de CPF, com levantamento de pendências e orientações para normalização cadastral, além da realização da Declaração Anual do Microempreendedor Individual. A proposta é facilitar o acesso à informação e auxiliar o público que precisa cumprir a obrigação fiscal, mas encontra dificuldades no processo.

A ação reforça o compromisso do Shopping Bosque dos Ipês em oferecer serviços relevantes à comunidade, ampliando as opções disponíveis ao público e transformando o espaço em um ponto de apoio também para demandas do dia a dia.

Serviço

Shopping Bosque dos Ipês – Avenida Cônsul Assaf Trad, 4796 – bairro Novos Estados, em Campo Grande;

Orientação gratuita sobre Declaração do Imposto de Renda;

Sábado (25);

Das 10h às 14h;

Mais informações pelo telefone (67) 3004-5555 ou pelo site.