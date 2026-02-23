Secretaria de Educação cede veículos escolares para seis municípios de Mato Grosso do Sul

A Secretaria de SED-MS (Estado de Educação de Mato Grosso do Sul) firmou a cessão de veículos escolares para seis municípios do interior do Estado. As cidades contempladas são Miranda, Anastácio, Rio Brilhante, Três Lagoas, Naviraí e Chapadão do Sul.

Os termos aditivos que formalizam as cedências foram publicados no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso do Sul desta segunda-feira (23). Cada município receberá um veículo destinado ao transporte escolar, com o objetivo de reforçar a frota utilizada no atendimento aos estudantes da rede pública.

Em Miranda, foi cedido um ônibus escolar modelo Iveco Bus 15-210, avaliado em R$ 497.152,49. Com a cessão, o custo total do veículo passa a ser de R$ 933.419,29.

Para o município de Anastácio, a SED-MS destinou um veículo escolar modelo Iveco 10-190E, no valor de R$ 453.732,26. Após a formalização da cedência, o valor total do bem chega a R$ 889.999,76.

Já os municípios de Rio Brilhante, Três Lagoas, Naviraí e Chapadão do Sul receberam, cada um, um ônibus escolar modelo Iveco Bus 15-210 E-C, também avaliado individualmente em R$ 497.152,49. Com a cessão, o custo final de cada veículo sobe para R$ 933.419,29.

Os termos de cedência foram assinados pelos prefeitos dos respectivos municípios e pelo secretário de Estado de Educação, Hélio Daher. A medida visa ampliar a capacidade de transporte escolar e garantir melhores condições de acesso à educação para estudantes da rede pública estadual e municipal.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais