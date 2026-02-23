Chuvas intensas atingem MS; Ivinhema registra 106 mm em 24 horas e alerta do Inmet segue até sexta-feira (27)

A chuva voltou a se intensificar em várias regiões de Mato Grosso do Sul nas últimas 24 horas, com destaque para Ivinhema, que registrou o maior acumulado: 106,2 mm, segundo dados do Cemtec (Centro Estadual de Monitoramento do Tempo e do Clima).

Outras lugares também tiveram volumes expressivos: Nhumirim, na Nhecolândia, 101,6 mm; Corumbá (Fazenda Eldorado da Formosa – Paiaguás), 84 mm; Nioaque, 67,8 mm; Alcinópolis, 50,4 mm; Amambai, 49,6 mm; e Corumbá, 47,8 mm. Em Água Clara, o registro foi de 42,2 mm, seguido por Angélica (41 mm), Fátima do Sul (40,4 mm) e Fazenda São Cândido, em Corumbá (40,4 mm).

Na região de Dourados, choveu 36 mm, em Campo Grande 31,4 mm, Caarapó 29 mm, Pedro Gomes 28,8 mm, Caracol 26,6 mm, Dois Irmãos do Buriti 21,6 mm, Porto Murtinho 20,8 mm e Aral Moreira 18,6 mm. Menores volumes foram registrados em Aquidauana (10,8 mm), Sonora (11,4 mm) e Naviraí (11,6 mm).

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) alerta que o estado segue sob aviso de chuvas intensas até sexta-feira (27), com precipitação prevista entre 20 e 30 mm por hora ou até 50 mm por dia, além de ventos fortes de 40 a 60 km/h.