Empresa é multada em R$ 150 mil por armazenar irregularmente embalagens de defensivos agrícolas em Campo Grande

Uma empresa foi multada em R$ 150 mil após fiscalização identificar o armazenamento irregular de embalagens vazias de defensivos agrícolas em uma propriedade rural de Campo Grande. A ação ocorreu na manhã desta segunda-feira (23).

De acordo com a PMA (Polícia Militar Ambiental), os recipientes estavam armazenados em bags dentro de um galpão sem isolamento lateral, permitindo o acesso livre de pessoas e animais. A situação foi considerada irregular e representava risco ao meio ambiente e à saúde pública.

Em razão da infração administrativa, a empresa recebeu multa de R$ 150 mil. O responsável foi notificado a encaminhar as embalagens a um posto ou central de recebimento autorizado e apresentar o comprovante ao órgão fiscalizador. O descumprimento da determinação poderá gerar novas sanções administrativas.