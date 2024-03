Rompimento de fibra ótica da OI afeta serviços presenciais do Detran em nove municípios da região de fronteira

O Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) informa que um possível rompimento de fibra na região de Ponta Porã está afetando os serviços presenciais nesta quarta-feira (6) nas agências de Sete Quedas, Aral Moreira, Antônio João, Amambai, Laguna Carapã, Tacuru, Coronel Sapucaia, Paranhos e Ponta Porã.

Assim que detectou a falha massiva de transmissão de dados, a Diretoria de Tecnologia e Informação (Dirti) acionou a operadora Oi, responsável pelo serviço, que deu previsão de solucionar o problema até as 19 horas desta quarta-feira.

Neste período em que os sistemas estiverem inoperantes, o Detran-MS recomenda o uso das ferramentas digitais. O órgão disponibiliza 95% dos seus serviços na plataforma Meu Detran e no aplicativo Detran-MS disponível para Android e IOS.

Com informações da Assessoria de Comunicação do Detran-MS

