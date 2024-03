Programa desenvolvido pela Guarda Civil Metropolitana permite visualização de indicadores concretos e em tempo real

Uma novidade passa a integrar os serviços de segurança pública da Guarda Civil Metropolitana em Campo Grande. A Secretaria Especial de Segurança e Defesa Social (Sesdes) desenvolveu o Sistema de Controle Operacional e Porte (SICOP), que traz indicadores concretos e em tempo real de serviços internos e atendimento à população na segurança pública.

Essa modernização, em desenvolvimento há um ano, o Sicop permite integrar o Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública, Prisionais, de Rastreabilidade de Armas e Munições, de Material Genético, de Digitais e de Drogas (Sinesp/CAD) já utilizado na Capital desde 2022, à realidade regional.

Exemplo para o interior do Estado, o Sicop foi aderido em outros muncípios como Dourados, Bonito e Corumbá. A Guarda Civil Metropolitana também recebeu convite da Guarda de Foz do Iguaçu, para auxílio da implementação do Sistema na cidade.

Leia Mais

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.