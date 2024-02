Vacina Mais Plus: Três Lagoas adere ao programa do governo para intensificar ações de vacinação na cidade

Três Lagoas aderiu ao programa do governo estadual “Vacina Mais Plus” para aumentar a imunização na cidade. As ações intensificadas vão do dia 16 de fevereiro a 7 de março.

Durante o Vacina Mais Plus ações dos profissionais de saúde dentro e fora das Unidades de Saúde da Família (USFs) durante a campanha. O foco da campanha é priorizar grupos prioritários e, em especial, a Covid-19, assim como toda a atualização dos imunizantes destinados a essa parcela da população.

A vacinação acontece nas unidades de Saúde da Família (USF) Vila Alegre, Santa Luzia, Novo Oeste, Chácara Eldorado e Nova Três Lagoas, por meio da busca ativa dos pertencentes ao grupo que não estão com suas vacinações em dia. A Campanha é da Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul (SES/MS).

Grupos Prioritários

São considerados grupo prioritários pessoas de 60 anos ou mais, pessoas vivendo em instituições de longa permanência (ILPI e RI) e seus trabalhadores; pessoas imunocomprometidas; indígenas vivendo em terra indígena; indígenas vivendo fora da terra indígena; ribeirinhos; quilombolas; gestantes e puérperas; trabalhadores da saúde; pessoas com comorbidades; pessoas privadas de liberdade ≥ 18 anos; funcionários do sistema de privação de liberdade; adolescentes e jovens cumprindo medidas socioeducativas e pessoas em situação de rua.

Leia Mais

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.