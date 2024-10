Região das Moreninhas recebeu o maior investimento das últimas décadas em infraestrutura, saúde, educação e lazer

Nunca, nos últimos 30 anos, a região das Moreninhas recebeu tantos investimentos e nas diversas áreas, como infraestrutura, saúde e lazer. “Depois de 35 anos agora que estou vendo as melhorias nas Moreninhas”, diz Genir Tamanho, que mora na região há mais de três décadas. Entre os investimentos citados por ela, o recapeamento de 3,7 km de cinco vias (ruas Camocim, Minas Novas, Arati, Palmacea e Anacá).

Elson Rogério Abdala mora há 30 anos na Cidade Morena e diz que tem reparado que em vários bairros de Campo Grande a Prefeitura executou obras como reformas de postos de saúde e escolas. “Nunca foi mexido no posto de saúde e a praça está ficando boa, vai ser bom pra gente sentar, as benfeitorias estão sendo bem feitas pro povo, pra gente que é idoso. Vi também em outros bairros, posto de saúde reformado, escolas arrumadas, pintadas, então não é só aqui, são em todos os lugares. Quem tá fazendo tá fazendo um bom trabalho para o povo”, diz ele.

Na área da saúde, Elson Rogério se referia a revitalização da unidade de saúde e o centro especializado de odontologia do bairro Cidade Morena, concluída recentemente. “Tô vendo agora o que a Prefeitura está fazendo, cansei de fazer o preventivo no posto e não ter nem consultório médico direito, sem condições de fazer o preventivo decente, agora vi que foi reformado, agora que estou vendo as obras da Prefeitura sendo acabadas, porque não tinha nada quando mudei para cá, não tinha nada de benfeitoria da Prefeitura. A praça era um terrenão onde tinha um pé de jaca, era só sujeira. O Parque Jacques da Luz está sempre limpo quando vou lá, a grama sempre limpo e tem até playground para as crianças”, comenta Rosilene da Silva, que mora há oito anos na Rua Minas Novas, uma das que está sendo recapeada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep).

A área a que Rosilene se referia é o terreno onde antes era mato e um pé de jaca, e que se transformou em uma praça com pista de caminhada, academia ao ar livre, bancos e playground. “Antes era mato, agora é uma pracinha, venho todas as manhãs aqui para os netos andarem de bicicleta. Chegou em boa hora”, afirma Marli Rodrigues de Souza, que mora há 10 anos no bairro Cidade Morena. “Em vista do que era antes melhorou bastante, antes era abandonado, quebrado. A reforma vez uma diferença grande, dá até gosto de vir aqui”, diz Roseli Vicente, que mora no Parque Novo Século e foi buscar atendimento na unidade de saúde do Cidade Morena.

Outra obra importante para a comunidade da região foi a revitalização da praça da Moreninha III. A quadra recebeu pintura nova e os alambrados arrumados e pintados. Na área de convivência foram construídos bancos e mesas. Também foi implantada uma academia ao ar livre e todo o complexo recebeu iluminação.

Além do novo acesso às Moreninhas, projeto viabilizado em parceria com o Governo do Estado, a Prefeitura construiu a ciclovia na Avenida Gury Marques, entre a Avenida dos Cafezais até a entrada das Moreninhas. Com essa obra, os moradores que usam a bike para se locomover, podem sair da região e circular com segurança pela ciclovia até o centro da cidade (interliga a Gury Marques com a Avenida Costa e Silva e a Avenida Fábio Zahran, até a região do Horto Florestal.

No final de fevereiro, a prefeita Adriane Lopes entregou a iluminação do campo de futebol da Moreninha II. “Nós estamos muito felizes, é um feito histórico. O campo existe desde 1982 e esta é a primeira vez que recebemos esse tipo de equipamento nesse espaço tão importante para a região”, disse Valmir de Jesus Lopes, presidente da Associação dos Moradores da Moreninha II, durante evento de entrega das benfeitorias.

O Estádio Jacques da Luz também recebeu investimentos da Prefeitura. O jogo entre Operário Futebol Clube e Operário Ferroviário (PR) no dia 28 de fevereiro deste ano, pela Copa do Brasil, marcou a entrega das benfeitorias. A administração municipal colocou novo gramado, trocou 90 refletores que estavam com as lâmpadas queimadas e fez a manutenção de todo o sistema de iluminação do estádio.

Outra ação da Prefeitura que colocou Campo Grande no cenário nacional e internacional do esporte foi a construção do Motódromo Internacional Marco Antonio Brandão Coelho – Pezão. A 5ª Etapa do Campeonato Brasileiro de Motocross marcou a inauguração do local em agosto do ano passado, em competição que reuniu mais de 600 participantes de vários estados brasileiros e de 12 países. Mais de 30 mil pessoas assistiram as disputas. A pista foi elogiada pelos pilotos, que a consideram com uma das melhores da América Latina, sendo a única a ter iluminação de Led em toda a sua extensão. O Motódromo de Campo Grande tem pista de 1.700 metros de extensão e 9 metros de largura, com largada para a esquerda de 110 metros.

