Homem que participou de estupro coletivo contra adolescente de 16 anos é preso

Homem de 29 anos foi preso, nessa quarta-feira (2), em Paranhos, distante 460 quilômetros de Campo Grande, acusado de participar de um estupro coletivo contra uma adolescente, de 16 anos, em 2019.

O crime aconteceu quando o rapaz, acompanhado de mais dois homens, praticaram o crime contra a jovem. Desde então, ele passou a ser foragido. Nesta quarta-feira, foi localizado próximo da casa onde mora, na Aldeia Paraguaçu.

O autor foi encaminhado à delegacia, onde segue à disposição da Justiça. Não foi informado por parte da polícia se os outros dois envolvidos foram presos.

De acordo com o delegado Raul Henrique Oliveira, “a ação representa mais um esforço contínuo da instituição em garantir a execução das decisões judiciais”.

