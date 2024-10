Mulher é presa após furtar energia elétrica em Campo Grande

A advogada e dona de um supermercado Eliana Emídia da Cruz, de 47 anos, foi presa novamente após furtar energia elétrica no próprio mercado, localizado na Vila Entrocamento, região do Indubrasil, em Campo Grande.

A mulher já havia sido presa pelo mesmo crime em 26 de setembro durante a operação Lumens, onde foi constatado um prejuízo estimado em R$ 87 mil, porém foi liberada depois de pagar fiança.

Desta vez, além do furto, ela também foi atuada após os policiais encontrarem mercadorias vencidas que estavam sendo comercializadas no estabelecimento.

Equipes da Energisa confirmaram que Eliana não parou de furtar energia desde que foi solta. A OAB-MS (Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Mato Grosso do Sul) foi comunicada e acompanha o caso.

Conforme o cadastro nacional de advogados a mulher está com o registro profissional suspenso, com direito às prerrogativas.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram