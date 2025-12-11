Radar recém-instalado na Avenida Afonso Pena amanhece caído após possível colisão

Menos de um mês após ser instalado, um radar localizado na Avenida Afonso Pena, próximo ao cruzamento com a Avenida Ernesto Geisel, na região central de Campo Grande, amanheceu caído nesta quinta-feira (11).

O equipamento, que ainda operava em caráter educativo, foi completamente arrancado do solo e encontrado tombado no canteiro central da via. A placa informativa, também destruída, indicava que o radar estava em fase de testes, período que dura quinze dias.

No local, havia marcas de frenagem, pedaços de veículo e até uma garrafa pet de refrigerante, mas nenhum carro foi encontrado nas proximidades. Os indícios sugerem que um motorista teria perdido o controle ou colidido com a estrutura durante a madrugada, fugindo em seguida.

Um servidor da Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) que passava pela avenida informou que a situação será investigada. A agência deve apurar as circunstâncias do incidente e avaliar os danos ao equipamento.

Instalação de novos radares avança na Capital

Desde 1º de novembro, novos radares vêm sendo instalados e entrando em operação gradualmente em 212 faixas de Campo Grande. O contrato para o sistema de fiscalização eletrônica tem duração de dois anos, podendo ser prorrogado por até dez, e está avaliado em R$ 47,9 milhões.

A ampliação dos equipamentos faz parte de um pacote de medidas para reforçar a segurança viária e reduzir acidentes em pontos críticos da cidade. O dano ao radar da Afonso Pena, porém, deve atrasar a conclusão do período de testes e demandará nova instalação.

