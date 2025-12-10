Prefeitura lança licitação de R$ 42,5 milhões para recuperar asfalto antigo em Campo Grande

A Prefeitura de Campo Grande anunciou, nesta quarta-feira (10), a abertura de uma licitação de R$ 42,5 milhões para contratar empresa especializada na recuperação de pavimento antigo em vias das sete regiões urbanas da cidade. O certame será realizado no dia 8 de janeiro de 2026 e marca uma mudança na política de manutenção viária, que passa a priorizar intervenções estruturais e de maior durabilidade no lugar das ações pontuais de tapa-buracos.

A prefeita Adriane Lopes (PP) afirmou, nas redes sociais, que o novo modelo deve iniciar sua fase de execução ao longo de 2026. Segundo ela, embora os serviços emergenciais ainda sejam necessários devido à idade do pavimento em grande parte da malha viária, o município pretende avançar para soluções definitivas. “Os tapa-buracos continuam sendo necessários, porque grande parte das nossas vias é antiga e o asfalto já não responde como deveria. Mas nós queremos ir além”, declarou.

O edital prevê a recuperação de mais de 652 mil metros de extensão de vias, totalizando 5,2 milhões de metros quadrados de área asfaltada. As regiões do Anhanduizinho, Bandeira, Prosa e Lagoa concentram os maiores investimentos, variando entre R$ 6,5 milhões e R$ 7,3 milhões cada. No Centro, o valor estimado é de R$ 5,3 milhões. As regiões do Segredo e do Imbirussu receberão R$ 4,9 milhões e R$ 4,2 milhões, respectivamente.

A licitação será conduzida pela Secretaria Especial de Licitações e Contratos (Selc), a pedido da Sisep (Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos). O processo ocorrerá na modalidade pregão eletrônico, com julgamento pelo menor preço e execução indireta por empreitada de preço unitário. De acordo com o edital, as empresas interessadas poderão enviar suas propostas até as 7h44 do dia 8 de janeiro de 2026.

A sessão pública de abertura está marcada para as 7h45 do mesmo dia, seguindo o horário local (MS). As informações completas do certame estão disponíveis no edital oficial, que pode ser consultado por meio do link divulgado pela prefeitura.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais