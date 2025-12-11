Funsat realiza mutirão com 1.252 vagas no Parque Ayrton Senna e na Agência

Nesta quinta-feira (11), a Funsat (Fundação Social do Trabalho) realiza um mutirão de captação de mão de obra para 148 profissões. A ação ocorre na Agência de Empregos da fundação, com atendimentos simultâneos no Parque Ayrton Senna e na sede da Funsat, localizada na Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória, durante o período da manhã.

Na região Sul da cidade, a equipe participa da cerimônia de juramento à bandeira, voltada a mil jovens alistados no Serviço Militar de Campo Grande, com idades entre 18 e 19 anos. Durante o evento, eles poderão consultar as oportunidades do dia, disponíveis no Painel Municipal de Intermediação. O atendimento ocorre das 8h às 12h, mediante distribuição de senhas pela equipe da Fundação.

Na data, a Funsat divulga 1.252 vagas de emprego, ofertadas por 173 empresas da Capital. Entre os destaques estão funções de vaga única como almoxarife, analista de estoque, analista de negócios, economista analista financeiro, arte-finalista, assistente administrativo, assistente social, auxiliar de manutenção predial, cozinhador de carnes, encarregado de obras, marceneiro, mecânico de motor a diesel e padeiro.

Para candidatos com perfil aberto — que incluem treinamento remunerado —, há 864 vagas em triagem. As funções mais buscadas nesse grupo incluem atendente de lanchonete (33 vagas), auxiliar de cozinha (5), classificador de grãos (5), fiscal de prevenção de perdas (6), motorista de ônibus urbano (10), operador de caixa (162) e vendedor interno (12).

No recrutamento inclusivo, direcionado a Pessoas com Deficiência (PCD), há vagas para auxiliar administrativo (1) e auxiliar de limpeza (2). O atendimento exclusivo a esse público acontece no Guichê 1, no piso térreo do prédio da Funsat.

Para quem busca trabalho temporário, a Agência apresenta 48 vagas distribuídas em oito profissões. Nesses casos, é necessário que o perfil do candidato esteja de acordo com os dados registrados no Sine (Sistema Nacional de Emprego).

Mais informações sobre essa e outras oportunidades podem ser acompanhadas pelas redes sociais da Funsat, no Instagram (@funsat.cg) e no Facebook (Funsatcampograndems). Dúvidas e sugestões podem ser encaminhadas pelo telefone (67) 4042-0585, ramal 5837.

Confira a relação completa de vagas no site da Prefeitura de Campo Grande.