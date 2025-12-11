Presidente nacional do PT desembarca em Campo Grande no fim de semana

O PT (Partido dos Trabalhadores) de Mato Grosso do Sul recebe no domingo (14) o presidente nacional da sigla, Edinho Silva, para uma plenária estratégica que deve reunir as principais lideranças estaduais e federais do PT. O encontro, que deve ocorrer na Fetems (Federação dos Trabalhadores em Educação de Mato Grosso do Sul), marca o início das discussões formais sobre a disputa eleitoral de 2026 no Estado.

Ao Jornal O Estado, o secretário-geral do PT-MS, Agamenon do Prado, disse que o evento terá como eixo a análise da conjuntura política e a consolidação do projeto eleitoral do partido tanto para Mato Grosso do Sul quanto para o cenário nacional. “Vamos fazer com a militância uma análise da conjuntura e discutir o nosso projeto para 2026. Estarão presentes todas as principais lideranças do PT”, afirmou.

A plenária contará com a participação do pré-candidato ao governo do estado, o ex-deputado federal, Fábio Trad, que aparece com 22% das intenções de voto em Campo Grande e 17% no levantamento estadual mais recente, segundo dados citados pela vereadora Luiza Ribeiro (PT). O partido também deve apresentar Dona Gilda como indicada para compor a chapa como vice.

Para o Senado, o deputado federal Vander Loubet (PT) é o nome já colocado pelo partido e também participará da reunião, ao lado das bancadas estadual e federal. “Estamos reorganizando nossas bases para uma disputa competitiva. A sociedade está cansada do projeto de direita que vem se repetindo no comando do estado”, avaliou Luiza Ribeiro, reforçando que o encontro servirá também para alinhar estratégias com outros partidos regionais.

A expectativa da direção estadual é de um debate amplo, com participação de militantes e lideranças, para afinar a construção do plano político do PT rumo às eleições de 2026. A agenda inicia a fase mais intensa das articulações no Estado, em meio à consolidação das pré-candidaturas majoritárias da sigla.

Por Brunna Paula

