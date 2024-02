Hemosul de Dourados atenderá em novo endereço a partir da próxima semana; Confira o funcionamento

O Hemosul Dourados fará atendimentos temporários em outro endereço a partir da próxima segunda-feira(4). O local informa que nesta quinta-feira(29) e sexta-feira(1º) não haverá atendimento ao público para coleta de sangue.

Os atendimentos irão acontecer em outro local devido a reforma no prédio atual e continuarão nesse novo endereço até as obras serem concluídas. A nova sede temporária fica localizada na rua Oliveira Marques, 2.535 – Jardim Central, em Dourados.

A distribuição de hemocomponentes não será fetada na região e funcionará normalmente na sede até o sábado (2) e no domingo (3) será feita a mudança na distribuição.

Para doar sangue, basta comparecer em uma das unidades de coleta portando documento oficial com foto, ter entre 16 e 69 anos, menores entre 16 e 17 anos devem estar acompanhados pelo pai ou mãe ou responsável legal, pesar 51kg ou mais e estar bem alimentado e hidratado para realizar a doação.

Não existe um substituto para o sangue e sua disponibilidade é essencial em diversas situações. Por isso, procure o hemocentro mais próximo e doe sangue regularmente. Doar sangue salva vidas.

