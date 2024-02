Cartilha informativa “Mulheridades Lésbicas e Bissexuais” será lançada nesta sexta-feira

Produzida pelo Ibiss-CO em parceria com o Centro Estadual de Cidadania LGBTQIA+, a cartilha aborda visibilidade, representatividade e combate à violência

Em uma homenagem tocante à destacada militante de Mato Grosso do Sul, Márcia Zen, a cartilha “Mulheridades Lésbicas e Bissexuais de Mato Grosso do Sul – visibilidade, representatividade e combate à violência” será lançada nesta sexta-feira (1), em evento marcado para as 18h no auditório do MIS (Museu da Imagem e do Som), localizado na Avenida Fernando Corrêa da Costa, 559 – Centro.

Com pouco mais de 20 páginas, a cartilha, produzida pelo Ibiss-CO (Instituto Brasileiro de Inovações Pró Sociedade Saudável Centro Oeste) em colaboração com o Centro Estadual de Cidadania LGBTQIA+, apresenta uma abordagem abrangente, indo desde definições básicas até as histórias dos movimentos e articulações atuais. Além disso, reúne dados, pesquisas e documentação específica sobre a realidade lésbica e bissexual no Brasil.

Ludmila Neves Müller, educadora social no Ibiss, destaca o comprometimento do instituto em estimular o diálogo, combater estigmas e fortalecer o respeito às diferenças. “Com uma abordagem interseccional, visamos apresentar, a partir de uma linguagem acessível e objetiva, aspectos históricos, políticos e sociais que vêm moldando as diversas experiências de mulheres lésbicas e bissexuais, cisgêneros e transgêneros, tanto em nível nacional quanto regional”, pontua.

Os capítulos da cartilha foram estruturados para narrar os principais avanços conquistados através da luta de movimentos organizados, divulgar canais e espaços existentes para mulheres lésbicas não só no Estado como em todo o país, e indicar onde procurar ajuda. “Também abrimos espaço para algumas mulheres daqui falarem o que pensam. Tudo isso tem uma importância social de divulgação e acesso à informação para as pessoas lésbicas e bissexuais do nosso Estado”, acrescenta Ludmila.

Gaby Antonietta, coordenadora do Centro Estadual de Cidadania LGBTQIA+, destaca que a cartilha foi desenvolvida por historiadoras com o objetivo de resgatar a luta das mulheres lésbicas e bissexuais, sendo uma ferramenta educacional e de comunicação. “A cartilha vem para garantir o direito à comunicação, auxiliar práticas também para quem trabalha com o público de mulheres lésbicas e bissexuais, além de ser um material rico no resgate histórico para combater a invisibilidade dessas orientações sexuais”, completa Gaby.

O evento de lançamento é aberto ao público, com entrada gratuita.