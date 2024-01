Homem é preso após agredir mulher com xícara de café e chutes em Rio Negro

Na última quarta-feira, 17/01, a Polícia Civil, por meio da Delegacia de Rio Negro, realizou uma prisão em flagrante relacionada a um caso de violência doméstica em uma área rural. O autor dos atos violentos foi detido em menos de uma hora após o registro policial.

De acordo com as informações apuradas, a vítima compareceu à Delegacia de Polícia relatando que havia sido agredida pela manhã, por volta das 6h, após uma discussão com M. C. P. (49). Durante o desentendimento, o agressor arremessou uma xícara de café em direção ao rosto da vítima, causando lesões na parte de trás da nuca e cortes em sua orelha.

A vítima ainda destacou que essa não era a primeira vez que sofria agressões, mencionando episódios anteriores em que foi derrubada e lesionada por chutes pelo mesmo agressor. Além disso, relatou que tentou fugir do local após os eventos, mas foi impedida pelo indivíduo.

Diante das informações coletadas e percebendo os riscos à integridade da vítima, os policiais civis, com o apoio da Polícia Militar, efetuaram a prisão do agressor em uma fazenda da região. Dada a natureza do caso, foi realizada uma rápida vistoria no interior da propriedade, resultando na apreensão de uma espingarda calibre 12 em situação irregular, considerando os relatos envolvendo arma de fogo.

A vítima recebeu atendimento hospitalar, sendo medicada e submetida a sutura e curativos. Quanto ao agressor, que já estava em liberdade condicional por tráfico de entorpecentes e sob regime de monitoramento eletrônico (tornozeleira), aguarda a designação de audiência de custódia para que sejam tomadas as medidas legais cabíveis diante desse novo episódio de violência doméstica.