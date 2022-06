Prêmio de Inovação na Gestão Pública irá ter premiação de R$ 208 mil

Com premiação total de R$ 208 mil, o XVII Prêmio Sul-Mato-Grossense de Inovação na Gestão Pública para reconhecer e premiar as boas práticas desenvolvidas por servidores públicos já está com inscrições abertas.

Na edição deste ano, duas modalidades serão premiadas: “Práticas Inovadoras de Sucesso” e “Ideias Inovadoras Implementáveis”. Os projetos apresentados devem estar enquadrados em pelo menos uma das quatro diretrizes estratégicas do Governo do Estado: Social, Econômico/Ambiental, Infraestrutura e Gestão.

Serão 24 premiações, oito de R$ 12 mil para projetos que ficarem em 1º lugar, oito de R$ 8 mil para o 2º lugar e oito de R$ 6 mil para a 3ª colocação.

Segundo a titular da SAD, Ana Nardes, a iniciativa busca reconhecer as boas práticas do Serviço Público e também colocar o servidor como protagonista no processo de transformação do Estado.

“O servidor está na linha de frente dos serviços desenvolvidos na Administração Pública, contribuindo para assegurar a efetividade das políticas públicas, das entregas e um atendimento de qualidade à população. O prêmio visa reconhecer e premiar práticas e ideias inovadoras que possam ser implementadas na gestão pública, então, esta é a oportunidade do servidor apresentar seu projeto”, ressaltou Nardes.

Os servidores podem se inscrever de forma individual ou coletiva no site da Escolagov até o dia 26 de julho. O participante deverá preencher o formulário de inscrição, anexar o trabalho e os documentos solicitados.

Na mesma plataforma, também estão disponíveis o edital completo do XVII Prêmio de Inovação na Gestão Pública, Roteiros de Prática e Ideias, termo de compromisso e respostas para as dúvidas frequentes.

Com informações de Portal MS.

Veja também: Sem ônibus amanhã: sindicato mantém greve e afirma não voltar ao trabalho