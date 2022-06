Após títulos, Bia Haddad será cabeça de chave em Wimbledon

A paulistana Bia Haddad foi confirmada, nesta terça-feira (21), como cabeça de chave número 23 (entre 32 atletas) do Torneio de Wimbledon, em Londres (Grã-Bretanha), um dos quatro maiores torneios do tênis mundial, os Grand Slams. É a primeira vez que uma brasileira alcança o feito desde 1968, com Maria Esther Bueno no US Open, em Nova York (Estados Unidos).

Tão deixando a gente sonhar!! 😍🇧🇷 Bia Haddad Maia é a 1ª tenista a alcançar 11 vitórias seguidas na grama desde a @serenawilliams, com 20 triunfos entre 2015 e 2018. É A RAINHA DA GRAMA, PÔ! 🎾 pic.twitter.com/iaN5pZvwpI — Time Brasil (@timebrasil) June 21, 2022

A tenista vive uma fase especial. Ela se credenciou a ser cabeça de chave após Faturar o WTA 250 de Nottingham (simples e duplas) e de Birmingham. Este último foi conquistado depois de superar a romena Simona Halep, campeã de Wimbledon, na semifinal. Na decisão, a adversária abandonou a partida ainda no primeiro set, alegando dores no pescoço.

Atualmente, a tenista ocupa o 29º lugar no ranking da Associação de Tênis Feminino (WTA, sigla em inglês).

Nesta segunda-feira, 20, a brasileira estreou o WTA 500 de Eastbourne, na Inglaterra, com vitória sobre Kaia Kanepi, seu algoz em Roland Garros. Bia vai disputar as oitavas de final nesta quarta-feira e ainda aguarda a definição de sua adversária. Com o triunfo, ela chegou ao 11º jogo de invencibilidade.

Além de Bia, Laura Pigossi também representará o tênis brasileiro feminino em Wimbledon, encerrando um tabu de 33 anos da última vez que o país teve duas jogadoras na chave principal de um Grand Slam, com Niege Dias e Andrea Vieira no Torneio de Roland Garros, em Paris (França). A paulistana de 27 anos, 124ª do ranking mundial, garantiu-se com a desistência da japonesa Naomi Osaka, ex-número um do mundo, que não se recuperou a tempo de uma lesão no tendão de Aquiles.

Com informações de Agência Brasil.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.