Especialista comanda “Programa Casa Bonita” na rádio dando dicas do mundo da arquitetura

A arquiteta e especialista em designer de interiores, Valeria Azambuja, agora é responsável por comandar o “Programa Casa Bonita”, da Rádio 107.1 FM Cidade Morena, onde a especialista mostra o ‘mundo da arquitetura’ numa linguagem simples e com o custo baixo.

De acordo com Valeria, seu programa transmitido de segunda a sexta, a partir de 11h, é focado em dar ideias e truques para os donos e donas de casas da Capital, para que eles vejam que é possível arejar mais a própria casa com um preço acessível.

As dicas vão de mudança estratégica de cores, iluminação e o clássico uso de espelhos. “Nos últimos anos, por conta da pandemia, as pessoas estão investindo mais em suas casas, estão reformando mais do que construindo.” Conta a profissional do mercado que está em alta.

Durante entrevista para Marinalva Pereira, do Programa Cidadão Nota 10, a arquiteta revela se sentir acostumada a ensinar as pessoas à se identificarem com a própria casa, dando dicas pelo canal do Youtube “Valeria Azambuja”, ou até mesmo pelo Instagram no perfil @valeriaazambujaarquitetura.