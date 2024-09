Prefeitura investe no Ramez Tebet para acabar com o drama na rua onde enxurrada arrastava moradores

A Prefeitura está investindo R$ 16.431.543,63 em obras de drenagem e pavimentação de vias do bairro Ramez Tebet, entre elas a Rua Fidélis Bucker, que se transforma em um “rio” em época de chuva e a enxurrada trazia galhos de árvores, pedras e madeiras e arrastava o que vinha pela frente. A obra era esperada há mais de uma década pelos moradores dos bairros da região. Com as três etapas que serão executadas, a administração estadual vai pavimentar praticamente todo o bairro Ramez Tebet.

“Aqui fica ruim de passar, ninguém passa, tem que dar uma volta, já caiu muito motoqueiro aqui em época de chuva, gente já se machucou aqui. A enxurrada descia forte, muito forte, trazendo pedra, pedaço de pau. Muitas vezes a pessoa ficava ilhada, sem poder passar, tinha que esperar parar a chuva para poder atravessar”, afirma Ailton Ferreira da Silva, 62 anos, que mora há 20 anos no Jardim Samambaia, na Rua Fidelis Bucker, na divisa com o Ramez Tebet.A drenagem e pavimentação da Fidelis Bucker faz parte da Etapa A do projeto que a Prefeitura está executando no bairro, onde estão sendo investidos R$ 3.727.475,59. A Rua Esther de Assumpção e Cunha também será contemplada com a obra.

Gislaine Oliveira Souza tem 33 anos e mora há 13 no Ramez Tebet. Ao ver a movimentação de máquinas e homens que estão trabalhando na drenagem, ela diz que há anos os moradores esperam pela solução do problema na Rua Fidélis Bucker. “Essa obra é importante para nós, aqui a situação é precária, já teve acidente, o vizinho ali atolou o carro com três crianças dentro, teve que o pessoal ajudar a tirar as crianças, o carro mesmo foi levado pela enxurrada”, lembra a moradora.

Ela enfatiza outro problema que será resolvido pela obra de drenagem e pavimentação. “O esgoto vive voltando para dentro das casas e com a drenagem resolve isso, vai ser uma benção a chegada do tão esperado asfalto”. Investimentos que vão levar a melhoria da qualidade de vida dos moradores. “A prefeita Adriane Lopes sempre diz que antes das obras estão as pessoas, e seguimos sempre essa orientação da prefeita, de dar resolutividade às reivindicações das pessoas que moram em nossa cidade. Aqui é um exemplo, o cascalhamento e a manutenção que a Sisep (Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos) faz com frequência na Fidélis Bucker é paliativo, e agora estamos dando uma solução definitiva”, afirma Marcelo Miglioli, secretário municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos.

Na etapa B, está sendo investido R$ 1.826.999,24 na drenagem e pavimentação das ruas Maria da Glória Ferreira de Souza e Áurea Garcia Nogueira. Eugênia Ocampos mora na Rua Maria da Glória e faz questão de agradecer a Prefeitura e os operários que estão trabalhando na drenagem na rua onde vive. Antes de sair, ela avisa aos trabalhadores: “Estou saindo, mas se quiserem água gelada, pode pedir para a vizinha ali de cima que ela tá sabendo”.

“Tá ótimo, a gente agradece muito. Tem gente que implica, mas a gente não implica que é para nós mesmos, é um benefício, com o asfalto melhora mais ainda. Melhora em tudo, então a gente tem que agradecer pelo que estão fazendo”, diz Eugênia. “Para mim vai ser um benção esse asfalto, a casa vai ficar limpinha e sem contar que na chuva a gente não vai mais sofrer. Há 15 anos que a gente está na fila de espera pelo asfalto, e agora ele vai chegar”, comenta Nilza Maria da Silva, que mora há 15 anos no bairro Ramez Tebet.“Não esperava que o asfalto fosse chegar, é importante porque quando chove é bem difícil”, diz Henrique Rodrigues, que mora há cinco anos no bairro.

A obra da Etapa C deve começar nos próximos dias. Nesta fase serão investidos R$ 10.877.068,80 e serão contempladas as seguintes vias: Rua Kalina Telpes de Lima, Travessa Lúcio Alexandre, Travessa Severino José de Souza, Rua Alberto Teixeira, Travessa Ladislau Antunes da Rocha, Travessa Manoel Pedro da Cunha, Travessa Benedito Cardial Filho, Travessa Jovita Pedroso da Cunha, Travessa Jovita Pedroso da Cunha, Travessa Geraldo Pereira de Oliveira e Rua Martinez.

O Ramez Tebet foi criado em 2009, com a entrega das primeiras das 803 casas do residencial. A última etapa do projeto habitacional foi concluída em 2011.

Leia Mais

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.