Três pessoas são presas por porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas no Jardim Centro-Oeste

Nesta segunda (10), a Policia Civil por meio da Denar (Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico) prendeu três pessoas por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de calibre restrito, no Bairro Jardim Centro-Oeste, em Campo Grande.

A equipe da DENAR recebeu uma denúncia em anônimo, no qual a pessoa relatou que havia uma boca de fumo localizada entre as ruas Evaristo Roberto Ferreira e Catalício Gonçalves que estava causando incomodo nos moradores. Uma equipe foi mandada até o local para averiguar a situação e conseguiram confirmar o relato da denúncia.

Ao verem os policiais, os criminosos tentaram fugir pulando muros, mas conseguiram ser capturados, sendo que um deles, foi preso dentro de uma casa vizinha, sentado no sofá, tentando se passar por morador.

Os policiais prenderam no local porções de cocaína e maconha, notas de dinheiro e uma pistola Taurus, calibre .380, dois carregadores e 39 munições. Os rapazes já tem passagens pela policia por tráfico, furtos e homicídios.

