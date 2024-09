Polícia realiza Operação contra “gatos de energia” em Campo Grande

Policiais civis da 4ª DP deflagraram, nesta terça-feira (10), a Operação Jumper para combater o furto de energia elétrica, popularmente conhecido como “gatos”, em Campo Grande. A ação se concentrou na região do Bandeiras.

Ao todo, 18 equipes entre policiais civis e funcionários da Energisa, concessionária de energia que atua na Capital, se dividiram entre 38 pontos da cidade para encontrar a irregularidade.

Foram constatadas divergências no consumo de energia em algumas casas e comércios, o que configura crime de furto de energia.

Ao menos seis pessoas foram conduzidas à 4ª delegacia de Polícia Civil, para esclarecimentos. Alguns moradores que não estavam presentes no momento, foram qualificados e serão investigados nos autos de inquéritos policiais instaurados sobre os fatos.

A Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) estima que as fraudes no Brasil são gigantescas, representando mais do que 31,5 mil gigawatts, o que pode sustentar imóveis em grande parte do Estado do Mato Grosso do Sul.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram