Furtos deixam semáforos apagados em cruzamentos de Corumbá

Segundo a Agetrat, ao menos 25 equipamentos foram afetados após furtos de cabos e medidores de energia

Furtos e atos de vandalismo têm prejudicado o funcionamento de semáforos em diferentes regiões de Corumbá. Segundo a Agência Municipal de Trânsito e Transporte (Agetrat), sete cruzamentos foram afetados nos últimos dias, totalizando 25 equipamentos danificados.

Os principais problemas envolvem furtos de medidores de energia e cortes de cabos elétricos, o que tem deixado semáforos fora de operação e aumentado o risco de acidentes em pontos movimentados da cidade.

Na manhã desta sexta-feira (8), equipes realizavam reparos no cruzamento das ruas Cabral e Major Gama, onde um medidor foi furtado durante a madrugada. Já o cruzamento das ruas Duque de Caxias e 15 de Novembro voltou a funcionar após manutenção.

Segundo a Agetrat, alguns pontos já foram normalizados, enquanto outros seguem funcionando de forma provisória até a conclusão dos reparos.

A agência informou ainda que casos parecidos aconteceram no ano passado, quando cerca de 500 metros de cabos foram furtados, deixando cruzamentos importantes sem sinalização por quase duas semanas.A orientação é para que motoristas redobrem a atenção nos cruzamentos afetados.

Informações sobre atitudes suspeitas podem ser repassadas à Agetrat pelos telefones (67) 98191-0023 e (67) 98191-0047.

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