Leilão do Detran-MS tem S10 por R$ 23 mil e motos com lances abaixo de R$ 1 mil

O Detran-MS abriu um novo leilão online com 136 veículos conservados aptos para circulação, entre carros e motocicletas apreendidos em diferentes municípios do Estado. Os lances começaram nessa quinta-feira (7) e seguem até o dia 21 de maio, exclusivamente pela internet.

Ao todo, o certame disponibiliza 101 motocicletas e 35 automóveis recolhidos nas cidades de Bonito, Campo Grande, Corumbá, Costa Rica, Coxim, Dourados, Jardim, Nioaque, Paranaíba, Ribas do Rio Pardo, São Gabriel do Oeste, Selvíria, Sidrolândia, Sonora e Três Lagoas. Entre os destaques está uma Chevrolet S10 LTZ FD2 2013/2014, na cor preta, com lance inicial de R$ 23.525.

Outros veículos também chamam atenção pelos valores iniciais. Um Hyundai HB20 1.0 Unique 2019/2019 está disponível a partir de R$ 9.302, enquanto uma Amarok CD 4×4 SE 2012/2013 tem lance inicial de R$ 15.408. Já uma Ford Ecosport 2016/2016 pode ser arrematada com ofertas a partir de R$ 13.226.

Nas motocicletas, há opções abaixo de R$ 1 mil, como uma Honda CG 125 Fan KS 2013/2014, com lance inicial de R$ 997, e uma Yamaha Factor YBR125 K 2010/2010, por R$ 870. O leilão também oferece modelos mais novos, entre eles uma Honda CG 160 Titan 2025/2025, com valor inicial de R$ 4.941, e uma Yamaha FZ15 Fazer ABS 2023/2024, avaliada inicialmente em R$ 4.262.

Além dos veículos conservados, o leilão inclui lotes de sucatas aproveitáveis para reutilização de peças e materiais destinados à reciclagem. Segundo o Detran-MS, o certame será realizado exclusivamente online pela leiloeira oficial Conceição Maria Fixer, com participação aberta para pessoas físicas e jurídicas mediante cadastro gratuito no site oficial da empresa responsável.

A visitação presencial dos veículos ocorrerá nos dias 19 e 20 de maio, das 8h às 11h e das 13h30 às 16h30, nos pátios da PMAX em Campo Grande e Dourados. Na Capital, os lotes estarão disponíveis na Rua Gigante Adamastor, nº 16, no Bairro Jardim Santa Felicidade. Em Dourados, os veículos poderão ser visitados na Avenida Moacir Djalma Barros, nº 11.355, no Bairro Núcleo Colonial.

O Detran-MS alerta que todos os veículos serão vendidos no estado em que se encontram e sem garantia, ficando sob responsabilidade dos arrematantes os custos de regularização, transferência e eventuais reparos necessários.

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