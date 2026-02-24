Prefeitura abre crédito suplementar de R$ 4,8 milhões para reforçar ações de secretarias e fundos municipais

A Prefeitura de Campo Grande abriu crédito suplementar no valor de R$ 4,8 milhões para reforçar o orçamento de secretarias e fundos municipais. A medida consta no Diogrande (Diário Oficial da Capital) desta terça-feira (24).

Conforme o documento, o montante totaliza R$ 4.889.794,60 e será distribuído entre diferentes áreas da administração municipal. Os recursos serão destinados à Secretaria Municipal de Assistência Social, à Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito), à Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, além do Fundo Municipal de Meio Ambiente, do Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano e do Fundo da Mulher.

Na administração pública, a suplementação orçamentária é um instrumento utilizado para a realocação de recursos dentro do orçamento já aprovado. O mecanismo permite transferir verbas entre áreas distintas, de acordo com novas demandas, prioridades emergenciais ou ajustes no planejamento financeiro do Poder Público.

Segundo a Prefeitura, a abertura do crédito suplementar tem como objetivo fortalecer as atividades das entidades contempladas, assegurando a continuidade dos serviços e a melhoria do atendimento prestado à população de Campo Grande.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais