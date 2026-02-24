Polícia recupera eletrônicos furtados de loja em Campo Grande e prende três suspeitos

Policiais do GOI (Grupo de Operações e Investigações), recuperaram diversos eletrônicos furtados de uma loja na Avenida Bandeirantes, no bairro Guanandi, em Campo Grande. Os suspeitos foram presos.

O furto aconteceu na madrugada de domingo (22). A porta do estabelecimento foi arrombada e vários produtos foram levados, entre eles caixas de som das marcas JBL e H. Maston, tablets, notebook, celular, TV de 42 polegadas e um videogame PlayStation 5. O prejuízo passa de R$ 30 mil.

Após o crime, a equipe do GOI iniciou buscas e recebeu informação de que o carro usado na ação, um GM Prisma branco, estaria em uma casa no bairro Guanandi. No local, um homem tentou fugir, mas foi contido pelos policiais.

Durante a vistoria no imóvel, foram encontrados vários objetos furtados, além de balanças de precisão, porções de maconha e dinheiro. O suspeito, de 34 anos, confessou participação no furto e contou onde parte dos produtos estava.

As diligências continuaram e levaram os policiais até uma conveniência no mesmo bairro. Lá, foram recuperados mais itens, incluindo um tablet Galaxy Tab S6 Lite. No estabelecimento também foram apreendidas porções de cocaína, dinheiro trocado e um caderno com anotações relacionadas ao tráfico. O responsável pelo local admitiu que vendia drogas e que havia comprado parte dos objetos furtados.

Um terceiro envolvido procurou a polícia por conta própria e devolveu outros produtos, afirmando que não sabia que eram furtados.

O carro utilizado no crime foi apreendido. Os suspeitos vão responder por furto qualificado, receptação e tráfico de drogas.

