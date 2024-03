Itens de pet shop são pesquisados em Três Lagoas; Confira preços

O Programa de Defesa do Consumidor de Três Lagoas (Procon-TL) conduziu uma pesquisa sobre os preços de pet shops, focando em itens para a saúde e alimentação.

A pesquisa envolveu 12 tipos de vacinas em nove estabelecimentos, revelando uma considerável variação nos valores. As vacinas, apresentaram preços que oscilam entre R$ 13,90 e R$ 140,00. Da mesma forma, a análise das medicações contemplou informações de três tipos, com valores variando de R$ 88,00 a R$ 235,00, evidenciando a diferença de custos entre os estabelecimentos.

A pesquisa também incluiu preços de rações. Nesse ponto, abrangeu categorias como rações para filhotes (premium e super premium) e rações para adultos (premium e super premium). Os resultados mostraram uma variação, indo de R$ 22,00 a R$ 432,50 para filhotes e de R$ 25,00 a R$ 436,00 para adultos. A pesquisa também se estendeu aos felinos, com os valores das rações para gatos variando entre R$ 25,00 e R$ 97,50.

Confira a tabela completa de preços:

Tabela de preços pet shop em Três Lagoas

