Projeto das Irmãs Franciscanas de São José inaugura quadra recreativa para atender 100 crianças

O Centro de Apoio à Família existe desde 2008 e recebe crianças no contraturno escolar

“A realização de um sonho antigo”. É assim que as Irmãs Franciscanas de São José definem a nova quadra recreativa do Centro de Apoio à Família, inaugurada nesta sexta-feira (1), no novo espaço que vai ajudar a promover o convívio e o fortalecimento de vínculos entre crianças de 6 a 15 anos, na Rua Ipamerim, 438 – Moreninha II.

O Centro de Apoio à Família, registrado na SAS (Secretaria de Assistência Social) do município, destaca-se por sua metodologia única. A instituição oferece uma gama diversificada de oficinas, incluindo esportes, música, lazer, jogos, teatro, inclusão digital e passeios. Essas atividades são cuidadosamente desenvolvidas por educadores sociais e professores especializados, contribuindo para a formação integral das 100 crianças atendidas.

A presidente da Associação, irmã Zumira Aparecida Mendonça Martins, expressou a importância da nova quadra para o projeto. “Esse espaço será multiuso, permitindo a realização de atividades lúdicas, esportivas, festividades e encontros com os pais. Além de ser uma conquista para o esporte, a quadra será um local para diversas atividades que enriquecerão a experiência das crianças participantes.”

A presidente enfatiza a importância do Grupo Pereira não apenas como provedor de recursos, mas também como facilitador de relacionamentos e apoio logístico. “O Grupo Pereira não apenas disponibilizou recursos, mas também viabilizou relacionamentos. O seu Beto, através de sua dedicação, conseguiu valores mais acessíveis em materiais de construção e mão de obra. Essa parceria foi crucial para o sucesso da empreitada.”

Diretor-presidente do Grupo Pereira, Beto Pereira esteve presente no evento e saudou a importância do projeto. “Ver a felicidade de todos nessa obra é nosso maior presente. Recebemos um chamado da irmã Zumira para contribuir com esse sonho. É muito pouco, pelo que tamanho que esse projeto representa. A empresa Comper e o Grupo Pereira destinou parte dos recursos dos impostos para essa obra. É importante dizer que esse dinheiro, esse estímulo e direcionamento está sendo bem empregado.”

Além da construção da quadra, o Grupo Pereira também colabora disponibilizando o espaço do Fort Atacadista para a realização de bazares beneficentes para manutenção do projeto. “Nosso propósito fala em transformar as pessoas e o ambiente ao nosso redor, e é um grande orgulho dar vida a esse propósito com iniciativas como essa, estar próximo e fazer parte da vida da nossa comunidade. Desejo que essa quadra traga muita alegria e colabore com a transformação de cada um”, afirma o presidente do grupo, Beto Pereira.