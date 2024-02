Obras na rodoviária de Três Lagoas foram iniciadas e serviços no local não serão interrompidos

Depois de anos de espera dos moradores, as obras de reforma do Terminal Rodoviário de Três Lagoas foram iniciadas. O objetivo é revitalizar e fazer as manutenções no local.

Todo o processo da obra será feito em etapas, o que permite o funcionamento normal sem interrupções da rodoviária, conforme informado pelo município. O investimento é de R$ 1,5 milhão, de verba própria do Município.

Entre as obras previstas estão: a adequação e ampliação dos guichês de venda de passagens, a reestruturação das lanchonetes e lojas, a criação de uma praça de alimentação, a reconstrução do piso, a instalação de novos assentos e a construção de rampas de acessibilidade, banheiros adaptados para pessoas com deficiência (PCD), além do cercamento da área de embarque e a construção de uma guarita para reforçar a segurança.

Também será substituídas instalações elétricas antigas e a adequação do sistema de segurança contra incêndio e pânico, garantindo assim um ambiente mais seguro para os passageiros e funcionários.

A lanchonete, temporariamente transferida para uma área alternativa, permitirá o início das obras no local original. Após a conclusão da reforma, os guichês de venda de passagens permanecerão nesse local original da lanchonete, que, por sua vez, ficará na onde os guichês estão localizados atualmente.

Durante as obras, a lanchonete funcionará nesse espaço improvisado, pois parte da estrutura da rodoviária será reconstruída.

Leia Mais

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.