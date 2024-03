Museu de Nova Andradina será reinaugurado em Abril após obras de modernização do espaço

O Museu Municipal de Nova Andradina, localizado no centro da cidade, está passando por uma completa modernização para proporcionar ao público um espaço mais confortável e contemporâneo. Com reinauguração prevista para o mês de abril, o empreendimento recebeu um investimento de quase R$ 600 mil em recursos próprios.

Sob supervisão da Secretaria de Infraestrutura, os trabalhos de revitalização atingiram 95% de conclusão, com os serviços agora concentrados nos acabamentos finais. A obra incluiu a troca de telhado, pisos, porta frontal, bancadas, além de pintura interna e externa. A modernização da fachada, com a instalação do brise, dará ao prédio um aspecto arquitetônico moderno.

Com essa revitalização, Nova Andradina terá um dos museus mais modernos do Estado. Dividido em três ambientes principais, um destinado à história de Nova Andradina, outro para obras de artistas locais e um bloco multifuncional voltado para exposições e eventos.

Além disso, o espaço abrigará a sede da Fundação Novandradinense de Cultura (FUNAC) e diversas salas para oficinas de pintura, dança, capoeira, teatro, música e artesanato. Espaços também serão reservados para a sede da Casa do Artesão e dos conselhos municipais de Cultura e Educação.

Inaugurado em 20 de dezembro de 2005, o Museu Histórico Municipal “Antônio Joaquim de Moura Andrade” hoje possui um acervo com uma infinidade de itens, entre discos, fotos, jornais, revistas, documentos, mobiliários, objetos, máquinas, ferramentas, equipamentos e uma variedade de registros preciosos da história novandradinense.

