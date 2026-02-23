Mais de 26 mil famílias de Campo Grande passam a receber vale-gás gratuito a partir desta segunda-feira (23)

Nova etapa do Programa Gás do Povo começa com recarga liberada em revendas credenciadas

A Caixa Econômica Federal iniciou, nesta segunda-feira (23), a terceira etapa de liberação do vale-recarga do Programa Gás do Povo. Em Campo Grande, cerca de 26,3 mil famílias passam a ser atendidas pela iniciativa do governo federal.

O benefício garante recarga gratuita para botijões de gás de 13 quilos a famílias inscritas no Bolsa Família, com renda per capita de até meio salário mínimo. Em 2026, o salário mínimo foi fixado em R$ 1.621, o que estabelece o limite de renda individual em R$ 810,50 mensais.

Segundo o governo federal, aproximadamente 4,5 milhões de famílias em todo o país estão contempladas nesta etapa. A expectativa é alcançar 15 milhões de famílias até março de 2026, incluindo beneficiários que migraram do antigo Auxílio Gás dos Brasileiros e se enquadram nas novas regras.

A seleção das famílias é feita pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), com base nos dados do Cadastro Único. Para ter direito ao benefício, é necessário manter o CadÚnico atualizado nos últimos 24 meses, ter pelo menos dois integrantes na família e não apresentar pendências cadastrais.

A recarga pode ser realizada diretamente nas revendedoras credenciadas, sem intermediários. A validação ocorre por meio do cartão com chip do Bolsa Família e senha, cartão de débito da Caixa ou CPF do responsável familiar com código enviado ao celular cadastrado.

Em todo o país, o programa já conta com cerca de 10 mil pontos de comercialização habilitados. Em Campo Grande, o acesso ocorre por meio de uma rede de revendas credenciadas, permitindo que a maior parte das famílias tenha um ponto de retirada próximo de casa.

Os beneficiários podem consultar a situação do vale-recarga pelo aplicativo Meu Social – Gás do Povo, pelo portal Cidadão Caixa ou pelo telefone 0800 726 0207.

